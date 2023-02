Zerstörte Gebäude in der türkischen Stadt Adıyaman (Imago / Xinhua / Mustafa Kaya)

Wie der Nothilfekoordinator der Weltgesundheitsorganisation für die Region östliches Mittelmeer, Brennan, in Damaskus mitteilte, kamen in den Rebellengebieten viereinhalbtausend Menschen ums Leben und in den Regionen unter Kontrolle der Regierung 1.400. Aus der Türkei waren zuletzt 30.000 Tote gemeldet worden.

Die WHO geht davon aus, das 26 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Bebens betroffen sind. Viele von ihnen wurden obdachlos und sind auf die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.