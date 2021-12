Schießerei in einer Schule im US-Bundesstaat Michigan. (Eric Seals/Detroit Free Press via AP/dpa)

Mindestens acht weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen, der die zehnte Klasse der Schule besuchte. Er befindet sich in Jugendgewahrsam, hat sich aber nach Angaben der Ermittler bisher nicht zu einem Tatmotiv geäußert.

In den USA kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Schusswaffen an Schulen. Vor fast vier Jahren war ein 19-Jähriger in seine ehemalige Schule in Parkland eingedrungen und hatte dort 17 Menschen erschossen. In der Folge hatten landesweit viele Schüler für strengere Waffengesetze demonstriert.

