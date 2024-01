Nach dem Erdbeben in Japan werden immer noch viele Menschen vermisst. (Uncredited/Kyodo News/AP/dpa)

Zuletzt seien in der Städten Wajima und Anamizu weitere Opfer entdeckt worden, teilten die Behörden mit. Noch immer würden in der am schwersten betroffenen Präfektur Ishikawa mehr als 200 Menschen vermisst. Dort sind weiterhin Gebiete wegen beschädigter Straßen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Regierung entsandte Soldaten in das Katastrophengebiet, um die Such- und Rettungstrupps zu unterstützen.

