Trümmerhaufen nach einem schweren Erdbeben in Afghanistan. (AFP / MOHSEN KARIMI)

Die Häuser in Herat sind meist aus Lehm gebaut. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird, weil viele Gebiete über Straßen nicht zu erreichen sind.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte hatten gestern sieben Erdbeben in kurzer Folge die Gegend erschüttert. Die beiden heftigsten erreichten eine Stärke von 6,3. Ein Epizentrum lag 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Herat. Es gab heftige Nachbeben. Die Erschütterungen waren auch im benachbarten Iran zu spüren.

Das UNO-Büro zur Koordinierung humanitärer Hilfe teilte in einem vorläufigen Bericht mit, 465 Häuser seien zerstört und 135 beschädigt. Such- und Rettungstrupps seien noch im Einsatz. Die Telefonverbindungen in Herat waren unterbrochen.

Die Weltgesundheitsorganisation schickte zwölf Krankenwagen nach Herat, die Verletzte in Krankenhäuser brachten. Die meisten seien Frauen und Kinder, teilte die WHO auf der Plattform X mit.

