Der Tropensturm hat sich zum Hurrikan "Otis" entwickelt und richtet hohe Schäden an. (AP / Marco Ugarte)

Die Opferzahl sei auf 39 gestiegen, teilte die Regierung mit. Zehn weitere Menschen würden noch vermisst.

"Otis" war in der Nacht zum Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern und einzelnen Böen von bis zu 315 Stundenkilometern an der mexikanischen Pazifikküste auf Land getroffen. Der Wirbelsturm richtete vor allem in Acapulco schwere Verwüstungen an.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.