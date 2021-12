Evakuierungsaktion bei starken Überschwemmungen in der Stadt Cagayan De Oro (dpa/Philippine Coast Guard)

Den Behörden wurden mehr als 100 Tote gemeldet. Die meisten Opfer gab es demnach in der besonders betroffenen Provinz Bohol. Mehrere Menschen werden noch vermisst.

Tausende Kräfte von Militär, Polizei, Küstenwache und Feuerwehr sind im Einsatz, um die Such- und Rettungsarbeiten zu unterstützen. Der Sturm "Rai" hatte am Donnerstag und Freitag südliche und in der Mitte gelegene Inseln getroffen. Er richtete schwere Verwüstungen an. In vielen Gebieten wurde die Stromversorgung lahmgelegt, zahlreiche Dörfer wurden überflutet.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.