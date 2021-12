Evakuierungsaktion bei starken Überschwemmungen in der Stadt Cagayan De Oro (dpa/Philippine Coast Guard)

Die Polizei gibt die Zahl der Toten inzwischen mit mehr als 200 an. Mehr als 50 Menschen werden demnach noch vermisst. Der Sturm ist damit eine der schwersten Naturkatastrophen der vergangenen Jahre auf den Philippinen. "Rai" hatte am Donnerstag und Freitag südliche und in der Mitte gelegene Inseln getroffen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.