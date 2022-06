Zugunglück in Oberbayern (Sven Hoppe/dpa)

Bereits zuvor war der Tod von vier Frauen bestätigt worden. Mehrere Menschen gelten noch als vermisst. Die Polizei hofft jedoch, dass es sich dabei um noch nicht identifizierte Schwerverletzte handelt oder um Menschen, die sich selbstständig vom Unglücksort entfernt haben. Insgesamt wurden mehr als vierzig Passagiere verletzt.

Der bayerische Ministerpräsident Söder dankte vor Ort den Einsatzkräften und betonte, nun müsse die Unglücksursache ermittelt werden. Auch Bundesverkehrsminister Wissing und Bahn-Chef Lutz machten sich am Unglücksort ein Bild der Lage.

Waggons einer Regionalbahn waren gestern aus noch ungeklärter Ursache entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen kippten um, rutschen eine Böschung hinab und blieben direkt neben einer Bundesstraße liegen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich zuletzt schwierig.

Bundespräsident spricht sein Mitgefühl aus

Bundespräsident Steinmeier reagierte bestürzt: "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und allen Angehörigen in diesen schweren Stunden", sagte er einer Mitteilung zufolge. "Allen Polizei- und Rettungskräften danke ich für ihren unermüdlichen und wichtigen Einsatz."

Das Landratsamt in Garmisch-Partenkirchen kündigte an, dass bis zum Ende der Bergungsarbeiten voraussichtlich Mitte nächster Woche auch der Autoverkehr in der Region von Behinderungen betroffen sein werde.

