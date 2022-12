In vielen Region der USA wie hier in Kent County im Bundesstaat Michigan brach der Verkehr wegen des Schneesturms zusammen. (Neil Blake / The Grand Rapids Pres / Neil Blake)

Diejenigen, die in der eingeschneiten Gegend um Buffalo ihr Leben verloren, wurden in Autos, Häusern und Schneebänken gefunden. Einige starben beim Schneeschaufeln, andere, als Rettungskräfte nicht rechtzeitig auf medizinische Notfälle reagieren konnten. Präsident Biden sagte, seine Gebete seien bei den Familien der Opfer. Gouverneurin Hochul sprach vom "Sturm des Jahrhunderts". Auch wenn die Intensität des Unwetters nicht mehr so stark sei wie in den vergangenen Tagen, sei die Gefahr noch nicht vorbei.

Bundesweit wird der Sturm für insgesamt mindestens 50 Todesfälle verantwortlich gemacht. Die Kältezone mit Temperaturen von bis zu Minus 48 Grad reichte von den Großen Seen bis hinunter zum Rio Grande an der mexikanischen Grenze. Mehr als 1,6 Millionen Haushalte und Geschäfte waren zeitweise ohne Strom.

