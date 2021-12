Durch dem Ausbruch des Mount Semeru in Indonesien wurde ein riesiges Gebiet unter Asche gelegt. (dpa/Trisnadi)

Nach 12 Personen werde noch gesucht, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Fast 3.700 Bewohner seien aus dem betroffenen Gebiet um den Vulkan Semeru in Sicherheit gebracht worden. Der Ausbruch hüllte rund ein Dutzend Dörfer in Java in Asche ein.

