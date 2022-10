Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol (2. v.l.) am Ort der Tragödie (AP / Han Sang-kyun)

Die Feuerwehr teilte mit, es seien weitere 82 Personen bei dem Unglück verletzt worden, einige von ihnen schwer. Unter den Toten seien 19 Ausländer.

Tausende Menschen hatten sich zu den ersten Halloween-Feiern seit Beginn der Corona-Pandemie in den engen Straßen des Viertels Itaewon in Seoul gedrängt. Dabei entstand eine Massenpanik.

Der südkoreanischen Präsident Yoon Suk-yeol ordnete Staatstrauer an. Er besuchte den Ort der Tragödie und wandte sich in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Bevölkerung. Er sagte, das Unglück hätte nicht geschehen dürfen. Er versprach, den Vorfall gründlich zu untersuchen und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiere.

Mehrere Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden, kondolierten den Angehörigen der Opfer und erklärten der Bevölkerung Südkoreas ihr Mitgefühl.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.