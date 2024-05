Erdrutsche nach Regenfällen in Indonesien (Ali Nayaka/AP/dpa)

27 Menschen würden noch unter Massen an Schutt, Schlamm und Trümmern vermutet, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. Am Hang des Vulkans Marapi in der Provinz West-Sumatra waren am Samstag nach starken Regenfällen Schlammlawinen niedergegangen. Einsatzkräfte versuchten mit schwerem Gerät, den Zugang zu abgelegenen Gemeinden wieder zu öffnen.

