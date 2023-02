Erdbeben in Syrien und der Türkei

Gaziantep, Türkei: Mitglieder der Nationalen Katastrophenschutzbehörde von Malaysia suchen in den Trümmern nach Überlebenden. (Hairul / BERNAMA / dpa / Hairul)

Nach Angaben des türkischen Präsidenten wurden allein in der Türkei mehr als 35.000 Tote gezählt. Noch mehr als 13.000 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt, etwa 1,6 Millionen Menschen lebten in Notunterkünften, 600.000 Menschen seien evakuiert worden oder hätten selbstständig die Region verlassen. Aus Syrien wurden zuletzt 5.900 Tote gemeldet.

Tausende weitere Opfer befürchtet

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen könnte die Zahl der Todesopfer noch auf mehr als 50.000 steigen. Dass die Helfer noch Überlebende finden, wird immer unwahrscheinlicher. Trotzdem gab es auch acht Tage nach dem ersten Erdbeben noch Berichte über Rettungen. In der südtürkischen Stadt Antakya wurden etwa ein 65-jähriger Mann und ein Mädchen nach 208 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

WHO: Schlimmste Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert

WHO-Regionaldirektor Hans Kluge bezeichnete das Erdbeben und die zahlreichen Nachbeben als schlimmste Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Rund 26 Millionen Menschen in der Türkei und Syrien bräuchten humanitäre Unterstützung, sagte er auf einer Online-Pressekonferenz. Der Bedarf an Lebensmittelhilfe, medizinischer Versorgung und Unterkünften sei riesig und wachse mit jeder Stunde.

Erster Hilfskonvoi erreicht Nordwesten Syriens

Vor allem im Bürgerkriegsland Syrien kommt internationale Hilfe nur langsam an. Ein erster Hilfskonvoi der UNO gelangte über die von der syrischen Regierung neu geöffneten Grenzübergänge nach Nordsyrien. Elf Lastwagen hätten die türkische Grenze zu dem Bürgerkriegsland bei Bab al-Salama passiert, hieß es vom UNO-Nothilfebüro.

Während in den Regionen, die von Machthaber Assad gehalten werden, bereits Katastrophenhilfen für die Menschen angekommen sind, wartete die von Rebellen gehaltene Provinz Idlib bis zuletzt auf Unterstützung. Laut ARD-Korrespondent Tilo Spanhel gelangten zwar Ende vergangener Woche etwa 20 Lastwagen der Vereinten Nationen dorthin. Diese seien aber schon vorher eingeplant gewesen und durch das Erdbeben lediglich aufgehalten worden, sagte er im Deutschlandfunk. Es habe sich somit nicht um katastrophenspezifische Hilfsgüter gehandelt. In Idlib sei die Lage immer noch sehr schwierig. Es mangele an Zelten, Decken und ähnlichen Dingen, die die Überlebenden vor Ort benötigten.

