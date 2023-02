Erdbeben in Türkei und Syrien

Ein schweres Erdbeben erschüttert die Türkei und Syrien. (AFP / ILYAS AKENGIN)

Das geht aus Angaben aus den beiden Ländern hervor. Laut den türkischen Behörden wurden in zehn Provinzen des Landes mindestens 2.900 Menschen getötet und fast 16.000 verletzt. In Syrien liegt die Zahl der Todesopfer nach Angaben der Regierung und der Rettungsorganisation Weißhelme bei über 1.300.

Das endgültige Ausmaß der Katastrophe ist weiter unklar, zahlreiche Menschen werden unter Trümmern vermisst. Angehörige und Rettungskräfte suchten auch in der Nacht weiter nach Verschütteten. Schnee und Kälte erschweren die Suche.

Zahlreiche Staaten haben angekündigt, die Such- und Rettungstrupps vor Ort zu unterstützen. In der EU wurde der Krisenmechanismus aktiviert, um Hilfen schneller zu koordinieren. Bundesinnenministerin Faeser sagte der "Rheinischen Post", Deutschland stehe eng an der Seite der Türkei. Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken würden gerade zusammengestellt, um schnellstens starten zu können.

