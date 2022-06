Feuerwehrleute tragen ein Opfer aus einem abgebrannten Container-Depot in Sitakunda in Bangladesch. (AFP)

Die Berichte über die Zahl der Verletzten variieren zwischen rund 100 und mehr als 300. Viele von ihnen erlitten demnach schwerste Verbrennungen. Unter den Opfern sollen auch mehrere Feuerwehrleute und Polizisten sein, da während der Löscharbeiten offenbar Container mit Chemikalien explodierten.

Der Brand konnte bislang noch nicht vollständig gelöscht werden. Das Feuer in dem Lager in der Stadt Sitakunda im Südosten des Landes war in der vergangenen Nacht ausgebrochen; die genaue Ursache ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.