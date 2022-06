In Brasilien sind bei Überschwemmungen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. (AFP)

Einsatzkräfte suchten im Großraum Recife an der Atlantikküste weiter nach Vermissten. Dort waren vor gut einer Woche innerhalb von 24 Stunden teils über 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Mehr als 7.300 Menschen wurden obdachlos und mussten auf zahlreiche Notunterkünfte in dutzenden Gemeinden verteilt und dort untergebracht werden.

In Brasilien gab es in den vergangenen Monaten bereits mehrfach viele Tote durch Erdrutsche und Überschwemmungen. Ende Februar kamen allein in Petrópolis in der Bergregion von Rio de Janeiro über 200 Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.