In Syrien ist die Lage unübersichtlich, weil auch von Aufständischen kontrollierte Gebiete betroffen sind. Es gibt in beiden Ländern ingesamt mehre tausend Verletzte. In vielen Städten stürzten Gebäude ein. Tausende harren bei winterlicher Kälte im Freien aus. In Fernsehbildern waren Menschen zu sehen, die in Trümmern nach Überlebenden suchen. Der türkische Präsident Erdogan schickte Rettungskräfte aus dem ganzen Land in die Katastrophenregion. Das Verteidigungsministerium in Ankara kündigte zudem die Einrichtung einer Luftbrücke der Armee in das Katastrophengebiet an. Die meisten türkischen Todesopfer gab es in der Provinz Kahramanmaras, in der das Epizentrum war. Die Rettungs- und Bergungseinsätze werden durch Schnee und Eis behindert.

Deutschland sagt Hilfe zu

Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock äußerten per Twitter Bestürzung und kündigten rasche deutsche Hilfe an. Auch die USA, Israel, Italien, Griechenland und Ägypten wollen die Rettungsarbeiten unterstützen. Die EU-Kommission will ebenfalls Bergungstrupps schicken.

Das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Die Erdstöße hatten eine Stärke von bis zu 7,9; es ist damit eines der heftigsten Beben in der Region seit Jahrzehnten. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben. Die Erschütterungen waren auch im Libanon und auf Zypern zu spüren.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.