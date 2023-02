Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien. (Uncredited / Depo Photos / AP / dpa / Uncredited)

Der türkische Vizepräsident Oktay bezifferte die Zahl der Toten mit mindestens 284, die meisten davon in der Provinz Kahramanmaras, in der das Epizentrum lag. Aus Syrien werden etwa 330 Todesopfer gemeldet. Es gibt zudem insgesamt mehre tausend Verletzte. In vielen Städten stürzten Gebäude ein. Tausende Menschen harren bei winterlicher Kälte im Freien aus.

In der Türkei wurden mindesten sieben Provinzen in Mitleidenschaft gezogen. In Syrien ist die Lage unübersichtlich, weil auch von Aufständischen kontrollierte Gebiete betroffen sind. Die USA und Israel kündigten an, die Rettungsarbeiten zu unterstützen. Auch Griechenland will Bergungsteams bereitstellen.

Die Erdstöße hatten eine Stärke von bis zu 7,9; es ist damit eines der heftigsten Beben in der Region seit Jahrzehnten.

