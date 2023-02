Ein schweres Erdbeben erschüttert die Türkei und Syrien. (AFP / ILYAS AKENGIN)

Der türkische Präsident Erdogan nannte allein für sein Land die Zahl von 912 Toten und fast 5.400 Verletzten. Aus Syrien wurden zuletzt etwa 350 Todesopfer gemeldet. Dort ist die Lage unübersichtlich, weil auch von Rebellen kontrollierte Gebiete betroffen sind. Inzwischen kommen Meldungen von weiteren Beben - eines davon mit der Stärke 7,5. Betroffen sind demnach die Zentraltürkei und die syrische Hauptstadt Damaskus.

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der vergangenen Nacht ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche Nachbeben. In der Türkei stürzten nach offiziellen Angaben rund 1.700 Häuser ein.

Der türkische Präsident Erdogan schickte Rettungskräfte aus dem ganzen Land in die Katastrophenregion. Die Arbeiten werden durch Schnee und Eis erschwert. Das Verteidigungsministerium in Ankara kündigte die Einrichtung einer Luftbrücke der Armee in das Katastrophengebiet an.

Zahlreiche Staaten und internationale Organisationen boten Hilfe an, darunter die USA, Russland und Griechenland sowie die NATO. Im Rahmen der EU-Katastrophenhilfe sind bereits erste Teams aus den Niederlanden und Rumänien auf dem Weg in die Türkei. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich bestürzt über die hohe Zahl der Toten, dies taten auch Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock. Deutschland will ebenfalls Bergungskräfte in die Katastrophenregion entsenden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.