Ein eingestürztes Gebäude im türkischen Diyarbakir. (Uncredited / Depo Photos / AP / dpa / Uncredited)

Es gibt zudem insgesamt mehre tausend Verletzte. In vielen Städten stürzten Gebäude ein. Tausende Menschen harren bei winterlicher Kälte im Freien aus. Betroffen sind in der Türkei mindestens sieben Provinzen. Präsident Erdogan erklärte per Twitter, es seien Rettungsmannschaften aus dem ganzen Land in die Katastrophenregion geschickt worden. In Fernsehbildern waren Menschen zu sehen, die in Trümmern nach Überlebenden suchen.

Deutschland sagt Hilfe zu

In Syrien ist die Lage unübersichtlich, weil auch von Aufständischen kontrollierte Gebiete betroffen sind. Bundesaußenministerin Baerbock sagte Unterstützung für die Erdbebengebiete zu. Man werde rasch Hilfe auf den Weg bringen, erklärte sie per Twitter. Auch die USA Israel, Italien und Griechenland wollen die Rettungsarbeiten unterstützen.

Eines der stärksten Beben seit Jahrzehnten

Die Erdstöße hatten eine Stärke von bis zu 7,9; es ist damit eines der heftigsten Beben in der Region seit Jahrzehnten. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben. Die Erschütterungen waren auch im Libanon und auf Zypern zu spüren.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.