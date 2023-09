Unwetter in Libyen (Muhammad J. Elalwany/AP/dpa)

In der teilweise zerstörten Hafenstadt Darna werden immer noch Leichen gefunden, berichtet der arabische Fernsehsender Al-Dschasira. Die Zahl der Todesopfer dort soll offiziellen Angaben zufolge auf mindestens 11.300 gestiegen sein. Mehr als 10.000 weitere werden nach Angaben der Vereinten Nationen noch vermisst. Zudem steige weiterhin auch die Seuchengefahr.

Durch das Sturmtief "Daniel" hatte es in der vergangenen Woche sintflutartige Niederschläge in dem nordafrikanischen Land gegeben. In Darna brachen zwei Flussdämme. Mehrere Viertel der 100.000-Einwohner-Stadt wurden ins Meer gespült.

