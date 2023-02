Nach dem Erdbeben

Ein eingestürztes Gebäude im türkischen Adyaman (Emrah Gurel / AP / dpa / Emrah Gurel)

In der Türkei sprechen die Behörden inzwischen von über 20.300 Getöteten, auf syrischer Seite wurden bislang mehr als 3.550 gezählt. Auch die Zahl der Verletzten geht in die Zehntausende. Allein in Syrien wurden nach Schätzungen des Flüchtlingshilfswerks UNHCR bis zu 5,3 Millionen Menschen obdachlos. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass auf beiden Seiten der Grenze bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen des Bebens betroffen sind.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl forderte die Bundesregierung auf, wegen der geschlossenen Grenzübergänge nach Syrien Druck auf die Türkei auszuüben. Während die Rettungsmaßnahmen auf türkischer Seite liefen, würden die vom Erdbeben betroffenen Menschen in Nordsyrien alleingelassen.

