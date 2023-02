Erdbebenkatastrophe in der Türkei: Helfer bergen eine Überlebende in Antakya. (Wang Tengfei / XinHua / dpa / Wang Tengfei)

Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, liegt die Zahl allein für die Türkei bei über 17.000. Aus Syrien wurden zuletzt über 3.000 Tote gemeldet. Dort wurden in einem Dorf westlich der Stadt Idlib drei verschüttete Kinder aus den Trümmern gerettet. Auch in der Türkei befreiten Rettungskräfte in der stark zerstörten Stadt Antakya ein Mädchen und ihren Vater. In Diyarbakir wurde am Morgen eine Frau gerettet.

In Syrien ist die Lage besonders schwierig. Der Bürgerkrieg, mangelnde Ausrüstung und die politische Isolation des Landes erschweren die Rettungseinsätze. Heute erreichte erstmals ein Hilfskonvoi den von Rebellen kontrollierten Nordwesten des Landes. Bei der Ladung handelte es sich allerdings um Hilfsgüter, die bereits vor dem Erdbeben eintreffen sollten, und nicht etwa um Bergungsgerät. Das US-Außenministerium forderte die syrische Regierung auf, umgehend alle Grenzübergänge für Hilfslieferungen zu öffnen.

