Aus dem Gazastreifen werden erneut israelische Angriffe gemeldet (Archivbild). (AP / Leo Correa)

Zuvor war von mindestens 20 die Rede gewesen, darunter Sanitätern zufolge mindestens acht Zivilisten. Zudem habe es Dutzende Verletzte gegeben, teilten die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mit. Bei dem Luftangriff soll ein Wohnhaus in der Stadt mit dem Namen "Flüchtlingslager Nuseirat" getroffen worden sein.

Unterdessen veröffentlichte die Hamas erneut ein Video von einer israelischen Geisel. In der undatierten, dreieinhalbminütigen Aufnahme ist ein Mann zu sehen, der vor genau 14 Monaten von den islamistischen Terroristen bei ihrem Angriff auf den Kibbuz Nir Oz verschleppt worden war. Er appelliert an seine Landsleute, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, um die Freilassung aller Geiseln zu erwirken. Am Abend gab es wie jeden Samstag in den vergangenen Monaten erneut eine Kundgebung für ein Abkommen mit der Hamas, um die Geiseln frei zu bekommen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.