Der Blick vom Lafayette Park auf das Weiße Haus. (Yegor Aleyev / TASS / dpa)

Ein 29-jähriger sei an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Eine Frau schwebe weiter in Lebensgefahr. Gestern war bereits ein Ehepaar gestorben. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine 75-jährige Frau und ihren ein Jahr älteren Mann. Am Donnerstag hatte es in Washington ein schweres Gewitter gegeben. Dabei schlug ein Blitz in einen Baum im Lafayette Park gegenüber dem Amtssitz von Präsident Biden ein.

