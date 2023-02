Gerettete Migranten vor Süditalien. (Antonino Durso/LaPresse/AP/dpa )

Das teilten die Behörden mit. Sie befürchten, dass die Zahl der Opfer weiter steigt, da noch dutzende Menschen vermisst werden.

Das überladene Holzboot war gestern unweit von Crotone in der Region Kalabrien bei heftigem Seegang an einem Felsen zerschellt. Laut Küstenwache überlebten 80 Menschen das Unglück. An Bord befanden sich schätzungsweise mehr als 170 Migranten, als es die Türkei Richtung Europa verließ.

