Tote bei Hotelbrand in Kambodscha (Uncredited/Fresh News/AP/dpa)

In den Trümmern seien weitere Leichen entdeckt worden, teilten die Behörden mit. Mehr als 50 Menschen wurden bei dem Brand in einem Hotelkomplex an der Grenze zu Thailand verletzt. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag aus unbekannter Ursache ausgebrochen. Mehr als 1.000 Gäste und 500 Angestellte befanden sich in dem Hotel.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.