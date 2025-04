Einzelne Menschen konnten noch lebend geborgen werden. (picture alliance / Xinhua News Agency / Myo Kyaw Soe)

Rund 370 Personen werden nach Angaben der Militärregierung noch vermisst. Fünf Tage nach dem Beben werden noch immer vereinzelt Menschen lebend aus den Trümmern der eingestürzten Gebäude geborgen. Wie die örtliche Feuerwehr meldete, wurde am Morgen ein Mann mit Hilfe einer Spezialkamera in den Trümmern eines Hotels in der Hauptstadt Naypyidaw geortet und befreit. Wenige Stunden zuvor waren zwei weitere Personen lebend in den Überresten eingestürzter Häuser gefunden worden.

Hilfsorganisationen forderten indes mehr Unterstützung für die Menschen in dem Katastrophengebiet. Es fehlten weiterhin Nahrungsmittel, Notunterkünfte und sauberes Wasser. Vielerorts sei es wegen zerstörter Straßen und Brücken nicht möglich, die Bedürftigen zu erreichen.

