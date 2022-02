Durch den schweren Sturm in der brasilianischen Stadt Petropolis sind über 100 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/Silvia Izquierdo)

Die Behörden geben sie inzwischen mit mindestens 168 an. Weitere Menschen gelten als vermisst. Es gibt nur noch wenig Hoffnung, Überlebende zu finden. Betroffen ist eine Bergregion in dem Bundesstaat. Dort wurden bei Erdrutschen viele Wohnhäuser zerstört. Auslöser waren starke Niederschläge. Laut Meteorologen fiel in sechs Stunden mehr Regen als sonst im gesamten Monat Februar.

