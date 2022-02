Durch den schweren Sturm in der brasilianischen Stadt Petropolis sind über 100 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/Silvia Izquierdo)

Den Behörden zufolge sind bisher mindestens 186 Menschen ums Leben gekommen, 69 werden noch vermisst. Rettungsmannschaften setzen die Suche nach Opfern in den Trümmern fort, rechnen aber nicht damit, noch Überlebende zu finden. Betroffen ist eine Bergregion, in der laut Meteorologen in sechs Stunden mehr Regen fiel als sonst im gesamten Monat Februar.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.