Rettungskräfte im Einsatz an der Unglücksstelle. (Lee Ji-Eun / Yonhap / AP / dpa)

Etwa 150 Personen wurden verletzt, manche davon schweben in Lebensgefahr. Viele erlitten Herzstillstände; Umstehende und Rettungskräfte versuchten, sie zu reanimieren. Das Gedränge ereignete sich in einer engen Gasse während Halloween-Feiern im Ausgehviertel Itaewon. Die Umstände sind noch unklar. Laut unbestätigten Medienberichten eilten dort zahlreiche junge Menschen zu einer Bar, in der sie eine prominente Person vermuteten. In dem Stadtteil hatten sich Tausende zum Feiern aufgehalten.

Der südkoreanische Präsident Yoon berief eine Krisensitzung seines Kabinetts ein. Er kündigte an, dass die Sicherheitsvorkehrungen für große Feierlichkeiten im Land überprüft würden.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.