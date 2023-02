Terroranschlag

Das Logo der Deutschlandfunk Nachrichten (Deutschlandfunk )

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, sind unter den Opfern 61 Zivilisten und sieben Soldaten. Die mit Maschinenpistolen bewaffneten Terroristen hatten gestern Abend zunächst einen Checkpoint der Regierung in der Stadt Al-Suchna im Osten des Landes angegriffen. Anschließend schossen sie in der Nähe wahllos auf Menschen.

Der IS kontrollierte vor Jahren weite Gebiete in Syrien und dem benachbarten Irak. Inzwischen gilt die Miliz in der Region zwar als militärisch besiegt. Allerdings gibt es weiterhin in beiden Ländern Gruppen, die Anschläge verüben.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.