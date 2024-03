Zerstörung nach einem russischen Drohnenangriff in Odessa (Ukrainian Police Press Office vi / Ukrainian Police Press Office vi)

Wie ein Sprecher der Regionalverwaltung mitteilte, wurden eine Frau und ihr acht Monate altes Baby aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen. Auch in der vergangenen Nacht erfolgten in mehreren ukrainischen Regionen russische Drohnenangriffe. In Cherson wurde dabei laut ukrainischer Armee ein Mensch getötet, drei weitere wurden verletzt. In Donezk seien fünf Personen verletzt worden, hieß es.

Wie ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte, wurden über der annektierten Halbinsel Krim 38 ukrainische Drohnen abgeschossen. In St. Petersburg sei ein Wohnhaus zerstört worden. Angaben über Tote oder Verletzte lagen nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.