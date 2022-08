Der ukrainische Präsident Selenskyj. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Kaniuka Ruslan)

Die weiteren Opfer wurden im näheren Umfeld des Raketeneinschlags gefunden, hieß es von Seiten der ukrainischen Behörden. Mindestens 31 weitere Personen seien verletzt worden. Andere Quellen sprechen von 50 Verletzten. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte in einer Videoansprache gestern Abend erste Einzelheiten zu dem Beschuss bekannt gegeben. Der Zug stand am ukrainischen Unabhängigkeitstag am Bahnhof der zentralukrainischen Ortschaft Tschaplyne, als er getroffen wurde. Selenskyj hatte noch am vergangenen Dienstag gewarnt, Russland könne am Unabhängigkeitstag etwas "besonders Widerwärtiges und Gewalttätiges" unternehmen.

