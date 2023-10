Zahlreiche Passagiere würden noch vermisst, teilte die Regierung in der Hauptstadt Kinshasa mit. In einer früheren Bilanz war von 28 Toten die Rede gewesen.

Das Unglück hatte sich am vergangenen Freitag in der nördlichen Provinz Équateur auf dem Fluss Kongo ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist es auf eine Überladung zurückzuführen. Es sollen 200 Menschen an Bord gewesen sein.

Im Kongo gibt es nur wenige befahrbare Straßen, weshalb viel Verkehr über Seen, den Kongo und seine Nebenflüsse erfolgt. Dabei kommt es immer wieder zu Schiffsunglücken mit vielen Todesopfern.

