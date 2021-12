Überreste des Tanklasters nach der Explosin in Cap-Haitien (Cap-Haitien City Hall / AFP)

59 Menschen wurden zum teil schwer verletzt, wie der haitianische Zivilschutz der Nachrichtenagentur afp mitteilte. Man bemühe sich derzeit, die überforderten lokalen Krankenhäuser zu unterstützen und baue eine zusätzliche provisorische Klinik in einer Sporthalle auf, hieß es.

Der Tanklaster war am Dienstag nach einem Unfall in Brand geraten und explodiert. Trotz der Warnungen des Fahrers waren zuvor Einwohner zu dem LKW geeilt, um an dringend benötigtes Benzin zu kommen. Der Karibikstaat leidet unter Treibstoffknappheit. Kriminelle Banden kontrollieren einen Teil des Versorgungssystems und entführen häufig Tanklastzüge.

