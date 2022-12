Bei der Explosion eines Tankwagens in Südafrika erlitten zahlreiche Menschen lebensgefährliche Verbrennungen. (Hein Kaizer / AP / dpa )

Wie das südafrikanische Gesundheitsministerium mitteilte, erlagen weitere Verletzte ihren schweren Verbrennungen. Ein mit 60.000 Litern Flüssiggas befüllter Lkw war an Heiligabend östlich von Johannesburg an einer Brücke explodiert. Offensichtlich war er zu groß, um unter der Brücke hindurchzufahren. Viele der Opfer arbeiteten in einem nahe gelegenen Krankenhaus, das durch die Detonation schwer beschädigt wurde.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.