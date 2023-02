Erdbeben in der Türkei und Syrien

Die Zahl der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ist weiter gestiegen. (Petros Giannakouris / AP / dpa)

Aus Syrien wurden zuletzt über 3.000 Tote gemeldet. Dort wurden in einem Dorf westlich der Stadt Idlib drei verschüttete Kinder aus den Trümmern gerettet. Auch in der Türkei befreiten Rettungskräfte in der stark zerstörten Stadt Antakya ein Mädchen und ihren Vater. In Diyarbakir wurde am Morgen eine Frau gerettet.

In Syrien ist die Lage besonders schwierig. Der Bürgerkrieg, mangelnde Ausrüstung und die politische Isolation des Landes erschweren die Rettungseinsätze. Heute erreichte erstmals ein Hilfskonvoi den von Rebellen kontrollierten Nordwesten des Landes. Bei der Ladung handelte es sich allerdings um Hilfsgüter, die bereits vor dem Erdbeben eintreffen sollten, und nicht etwa um Bergungsgerät. Das US-Außenministerium forderte die syrische Regierung auf, umgehend alle Grenzübergänge für Hilfslieferungen zu öffnen.

"Euer Schmerz ist unser Schmerz"

Bundespräsident Steinmeier wandte sich in einer Videobotschaft an die Menschen in Deutschland, die Freunde und Verwandte in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei haben. Man sehe ihr Leid und höre ihre Klagen, sagte der Bundespräsident in einer im Internet veröffentlichen Ansprache.

Auf deutsch, türkisch und arabisch dankte er den Helferinnen und Helfern vor Ort und auch denen in Deutschland, die Hilfstransporte organisierten oder spendeten. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchten die Hilfe und Solidarität auch dann noch, wenn die Bilder der Katastrophe wieder von anderen Nachrichten verdrängt würden, betonte Steinmeier.

