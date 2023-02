Erdbeben in der Türkei und Syrien

Die Zahl der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien ist weiter gestiegen. (Petros Giannakouris / AP / dpa)

Zehntausende Menschen sind verletzt. Viele von ihnen wurden aus den Katastrophengebieten in Sicherheit gebracht. Von türkischer Seite hieß es, dass mehr als 121.000 Helfer im Einsatz seien. Sie finden auch mehr als 90 Stunden nach den Beben immer noch Überlebende unter den Trümmern. So wurde im Südosten der Türkei ein zehn Monate altes Baby mit seiner Mutter gerettet. Auch in Diyarbakir wurde eine Frau mit ihrem Sohn lebend geborgen.

"Es fehlen vor allem Trinkwasser, Hygieneartikel und Brot"

Der Berliner Sozialarbeiter Fatih Kanalici beschrieb im Deutschlandfunk die Lage in der türkischen Stadt Ganziantep, in der seine Familie lebt. Es fehle dort vor allem an Trinkwasser, Hygieneartikeln und Brot. Seit gestern trauten sich seine Eltern wieder in ihre Wohnung, deren Statik von einem Architekten geprüft worden sei. Zuvor hätten sie im Auto übernachtet, berichtete Kanalici.

Bundeskanzler Scholz zufolge sind derzeit mehr als 1.600 Rettungskräfte aus den 27 EU-Staaten in den Erdbebengebieten in der Türkei. Innenministerin Faeser und Verteidigungsminister Pistorius bedankten sich beim Technischen Hilfswerk und der Bundeswehr für ihren Einsatz. Heute sollen drei weitere Bundeswehr-Maschinen in die Türkei fliegen und Hilfsgüter liefern.

Lage in Syrien besonders schwierig

In Syrien ist die Lage besonders schwierig. Dort wurden in einem Dorf westlich der Stadt Idlib drei verschüttete Kinder aus den Trümmern gerettet. Der Bürgerkrieg, mangelnde Ausrüstung und die politische Isolation des Landes erschweren jedoch die Rettungseinsätze. Erstmals erreichte ein Hilfskonvoi den von Rebellen kontrollierten Nordwesten des Landes. Bei der Ladung handelte es sich allerdings um Hilfsgüter, die bereits vor dem Erdbeben eintreffen sollten, und nicht etwa um Bergungsgerät. Das US-Außenministerium forderte die syrische Regierung auf, umgehend alle Grenzübergänge für Hilfslieferungen zu öffnen.

"Euer Schmerz ist unser Schmerz"

Bundespräsident Steinmeier wandte sich in einer Videobotschaft an die Menschen in Deutschland, die Freunde und Verwandte in den Erdbebengebieten in Syrien und der Türkei haben. Man sehe ihr Leid und höre ihre Klagen, sagte der Bundespräsident in einer im Internet veröffentlichen Ansprache.

Auf deutsch, türkisch und arabisch dankte er den Helferinnen und Helfern vor Ort und auch denen in Deutschland, die Hilfstransporte organisierten oder spendeten. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchten die Hilfe und Solidarität auch dann noch, wenn die Bilder der Katastrophe wieder von anderen Nachrichten verdrängt würden, betonte Steinmeier.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.