Nach Taifun "Yagi"

Überflutete Häuser in Vietnam (ASSOCIATED PRESS)

Mindestens 143 Menschen seien bei dem Wirbelsturm ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des Katastrophenschutzes mit. 58 weitere Personen seien derzeit als vermisst gemeldet, dazu gebe es hunderte Verletzte. Nach Regierungsangaben sind Militär und Polizei weiter im Einsatz, um nach den Vermissten zu suchen.

"Yagi" war am Samstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde an der Nordostküste Vietnams auf Land getroffen. Regen und Erdrutsche zerstörten Brücken, Häuser und Fabriken. In der Hauptstadt Hanoi stieg das Wasser so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Tausende Bäume wurden entwurzelt und blockierten Straßen.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.