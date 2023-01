Die Zahl der Toten während der Corona-Jahre ist höher als erwartet. (picture alliance / dpa-tmn / Christin Klose)

Das geht aus Berechnungen des Ifo-Instituts zur sogenannten Übersterblichkeit hervor. Betroffen war vor allem die Altersgruppe der Menschen ab 80. Hier seien es rund 116-tausend Tote mehr gewesen, als in vergleichbaren Jahren. Der stellvertretende Leiter der ifo- Niederlassung in Dresden, Rangnitz, sagte, überraschend sei, dass sich die Übersterblichkeit im Jahr 2022 noch einmal beschleunigt habe. Die genauen Gründe dafür seien noch ungeklärt. Neben der Corona-Pandemie dürften auch die Hitzewelle im Sommer und die Grippewelle zum Ende des Jahres eine Rolle gespielt haben. Diese hatte bereits im Oktober zu einer hohen Zahl an Atemwegserkrankungen geführt.

