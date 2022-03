Ein Hinweisschild weist den ankommenden ukrainischen Flüchtlingen am Kölner Hauptbahnhof den Weg zur Erstversorgung. (dpa/Roberto Pfeil)

Das teilte das Bundesinnenministerium am Vormittag in Berlin mit. Danach kamen allein am Wochenende knapp 20-tausend Menschen aus der Ukraine nach Deutschland. Da es keinerlei feste Grenzkontrollen gibt, dürfte die tatsächliche Zahl der Flüchtlinge deutlich höher liegen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.