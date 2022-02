Waldbrand in Spanien (Pedro Armestre/AP/dpa)

Das gilt laut einer Studie von 50 Expertinnen und Experten selbst dann, wenn die Erderwärmung in den kommenden Jahrzehnten auf zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden kann. Schon jetzt richten die Brände laut dem Bericht große Schäden an: Allein in den USA beliefen sich die wirtschaftlichen Schäden in den vergangenen Jahren auf umgerechnet mindestens 63 Milliarden Euro. In Australien seien in den Jahren 2019/2020 fast drei Milliarden Tiere getötet oder verletzt worden.

Die Unep weist darauf hin, dass extreme Waldbrände keine direkte Folge der Erderwärmung seien. Allerdings würden durch häufigere Phasen von Trockenheit und Dürre wegen des Klimawandels günstige Bedingungen für die Feuer geschaffen.

