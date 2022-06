Die Zahl der unterernährten Kinder in Somalia ist so hoch wie nie. (picture alliance / dpa / Antoine De Ras)

Hunderttausende Menschen stünden am Rande einer Hungersnot, teilte Care heute mit. Mehr als 1,4 Millionen Kinder seien stark unterernährt, hieß es weiter.

Das Horn von Afrika ist von der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren betroffen. Mehr als 15 Millionen Menschen in Somalia sowie auch in Äthiopien und in Kenia sehen sich nach UNO-Angaben mit einer Nahrungsmittelknappheit konfrontiert.

