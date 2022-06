Die unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus (picture alliance/dpa)

Die Zahlen darin seien regelrecht verharmlosend, sagte Claus den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie klängen gewaltig, bildeten aber nicht annähernd das wahre Ausmaß sexueller Gewalt ab. Laut den Ermittlungsbehörden wurden im vergangenen Jahr rund 17.700 unter 14-Jährige Opfer von Missbrauch. Claus bemängelte, dass in der Statistik nur die der Polizei angezeigten Fälle abgebildet würden. Die Politik müsse dafür sorgen, dass auch die Dunkelziffer regelmäßig erhoben werde.

Die Missbrauchsbeauftragte verlangte zudem Betroffenenräte in allen Bundesländern. Man spreche in der Gesellschaft zu wenig über Missbrauch. Daher brauche man auch in den Ländern einen Betroffenenrat, nicht nur auf Bundesebene.

