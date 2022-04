Corona-Pandemie

Ein weggeworfener Mund-Nasen-Schutz (Imago / Rolf Poss)

Maskenpflicht

Sie gilt nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums weiterhin in Fernzügen und Flugzeugen sowie in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen, um ältere und vorerkrankte Menschen besonders zu schützen. Auch in staatlichen Einrichtungen wie Flüchtlingsunterkünften, Gemeinschaftsunterkünften für Wohnungslose und Justizeinrichtungen bestehe weiterhin eine Maskenpflicht.

Unabhängig von staatlichen Regeln können Firmen, Geschäfte und andere Einrichtungen nach Hausrecht weiterhin Vorgaben wie eine Maskenpflicht beibehalten. Die großen Supermarkt- und Einzelhandelsketten kündigten an, dass in ihren Läden keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr getragen werden muss. Die Unternehmen sprachen teilweise aber eine Empfehlung an die Mitarbeiter und die Kunden aus, dies weiter freiwillig zu tun.

Zusätzliche Auflagen in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

Die beiden Bundesländer machen als vorerst einzige von der so genannten Hotspot-Regel Gebrauch. Dort gilt nach der neuen Eindämmungsverordnung eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen bis Ende April. Dazu zählen etwa der Einzelhandel und der öffentliche Nahverkehr. In der Gastronomie kann die FFP2-Maske am Platz abgenommen werden. Bei Einkäufen des täglichen Bedarfs reicht eine medizinische Maske. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher (SPD) appellierte an die Menschen in der Hansestadt, sich in den kommenden Wochen an die Regeln zu halten und sich impfen zu lassen.

