Die polnische Polizei hat ca 100 Migranten festgenommen. (Archvbild) (Leonid Shcheglov / BELTA / AFP)

Diese hätten versucht, die Grenze nach Polen illegal zu überqueren, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau mit. Zuvor hatte Ministerpräsident Morawiecki vor einer Verschärfung des Konflikts mit Belarus gewarnt. Er warf Minsk

anhaltende Provokationen vor. Heute wird Bundesinnenminister Seehofer zu einem Solidaritätsbesuch in Warschau erwartet. Die dortige Regierung und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für Sanktionen Menschen aus Krisenregionen an die Grenze zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.