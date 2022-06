Neunter Jahrestag der Gezi-Proteste in der Türkei (picture alliance / dpa)

Allein in Istanbul gab es fast 170 Festnahmen. Eine Anwältin sagte der Deutschen Presse-Agentur, vier von ihnen seien noch nicht freigelassen worden. Die Juristin warf der Polizei vor, unrechtmäßig gehandelt und Tränengas gegen die Protestierenden eingesetzt zu haben. Es seien auch Menschen geschlagen worden.

Kleinere Gruppierungen hatten gestern in der Nähe des Istanbuler Taksim-Platzes protestiert. Die Polizei unterband die Aktionen Berichten zufolge mit teilweise brutalem Vorgehen. Auch in zahlreichen anderen türkischen Städten gingen Menschen auf die Straße, um an den Anfang der Gezi-Proteste Ende Mai 2013 zu erinnern.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.