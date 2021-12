Rettungsmanöver des privaten Seenotrettungschiffes Sea Watch 3 (Archivbild) (AFP / Federico Scoppa)

Die Besatzung der "Sea-Watch 3" habe die Menschen im Süden vor der Insel Lampedusa von einem Holzboot an Bord geholt, teilte die Organisation mit. Das Schiff sei seeuntüchtig gewesen. Von einem ähnlichen Fall berichtete die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Das Team der "Geo Barents" nahm nach eigenen Angaben 100 Menschen von einem Holzboot auf. Das Schiff "Ocean Viking" der Organisation "SOS Mediterranee" erhielt für die an Bord befindlichen Flüchtlinge inzwischen einen Hafen zugewiesen. Die italienische Behörden genehmigten, in Trapani auf Sizilien anzulegen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.