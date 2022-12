Eine Frau läuft an geschlossenen Läden in der iranischen Hauptstadt Teheran vorbei (Foto vom 5.12.). (AFP / ATTA KENARE)

Das berichteten unter anderem Bewohner der Provinz Kurdistan. Der Staat hat in der Region ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften zusammengezogen. Auch gepanzerte Fahrzeuge sollen in den Kasernen stationiert worden sein. In der Hauptstadt Teheran berichteten Augenzeugen von einer angespannten Lage. Viele Geschäfte blieben dort zunächst aber offen.

Präsident Raisi zeigte sich bei einem Treffen mit systemtreuen Studenten kämpferisch. Er erneuerte seine Behauptung, dass die USA die Proteste anheizten und den Iran zerstören wollten. Beobachter sehen darin jedoch ein Manöver, um von den eigentlichen Ursachen der Proteste abzulenken.

